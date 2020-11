Schurrle revela melhor jogador com quem atuou em sua carreira

Em entrevista ao “Bild”, o ex-atacante André Schurrle revelou que Eden Hazard foi o melhor companheiro com quem já atuou no futebol. O alemão também lembrou de nomes com quem jogou na seleção. O recém aposentado também declarou quem foi o melhor treinador com quem já trabalhou.

– Tive companheiros muito bons, mas nada como Hazard, Lahm e Gotze. Me lembro da primeira vez que vi Hazard. Pensei que era o melhor do mundo. Ao treinar com Lahm e Gotze, me dei conta de que queria suas qualidades.

Schurrle também disse que o melhor técnico que já teve na carreira foi Thomas Tuchel, atual comandante do Paris Saint-Germain, quando jogava pelo Borussia Dortmund.

– Pode parecer estranho, pois nem sempre tivemos um bom relacionamento, mas Tuchel foi o treinador que me levou ao meu melhor nível. Ele sabia como tirar todo o futebol de mim e eu não poderia estar mais grato.

Schurrle se aposentou em no último mês de julho com apenas 29 anos após se desiludir com o futebol. O atacante teve momentos de glória, como a conquista da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, mas também sofreu para conseguir bons rendimentos nos grandes clubes em que atuou na carreira.