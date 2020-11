Se cuida, Tesla! Volvo terá linha de caminhões elétricos em 2 anos

A indústria automobilística está prestes a receber mais uma concorrente de peso quando se fala de soluções elétricas. A Volvo, fabricante multinacional de veículos diversos, anunciou que, em 2021, começará a receber pedidos europeus de uma linha completa de caminhões do tipo – cujo início de produção está previsto para 2022. A montadora competirá diretamente com os lançamentos da Tesla.

Dependendo de suas configurações, as máquinas poderão atingir até 300 quilômetros de autonomia com uma carga e tracionar 44 toneladas, sem se desconsiderar o peso de suas carcaças. Por enquanto, segundo a própria companhia, versões não poluentes de suas unidades FH, FM e FMX estão em fase de testes, contemplando uma ampla gama de usos.

A expectativa é que tais opções contribuam com a redução da emissão de dióxido de carbono na atmosfera e atendam às legislações em andamento no Velho Continente – que buscam eliminar até 15% do gás após 2025 e 30% a partir de 2030.

Se em dois anos é possível que vejamos muitas novidades da Volvo nas estradas, outros países colocam em prática, desde já, suas ações, como a cidade escocesa Glasgow, com a maior frota de caminhões de lixo movidos a hidrogênio do mundo.

Quanto às outras grandes fabricantes, bem, notícias por aí a respeito de novidades não faltam – e, abaixo, você confere algumas delas.

