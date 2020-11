‘Se olhar para a carreira esportiva, vem para o Benfica’

Com uma defesa cada vez mais criticada, não é segredo que Jorge Jesus passou a pressionar ainda mais a diretoria do Benfica para contratar outro defensor. Agora decidiu mandar recado direto para Lucas Veríssimo, o zagueiro do Santos, nome desejado pelo técnico há muito tempo, que também está na mira do Al-Nassr, da Árabia Saudita.

“Lucas Veríssimo sempre esteve na nossa agenda desde o primeiro dia. Mas quando tens concorrentes a contratar jogadores desde a Arábia, não tens… não há comparação. Eu já estive lá [no futebol árabe] e sei quais são os números que se praticam”, disse Jesus.

“O que eu acho é que é um bom jogador. Se o Lucas Veríssimo olhar para a carreira esportiva, vem para o Benfica ou para qualquer clube da Europa que o queira. Se olhar para o lado financeiro, vai para a Arábia”, completou, em entrevista coletiva.

Segundo o jornal “A Tribuna”, as propostas na mesa do Santos são bem diferentes.

O Benfica quer Lucas Veríssimo por empréstimo a partir de janeiro, quando a janela na Europa volta a abrir, e preço de compra fixado em 6,5 milhões de euros (hoje, R$ 41,9 milhões), que seriam pagos em cinco parcelas anuais.

Mas o Benfica que deixar claro no contrato que o empréstimo não obriga o clube a comprar o jogador. Isso dependeria do desempenho durante os seis meses no futebol português. Algo que desagrada a diretoria santista.

Já o Al-Nassr conta com uma proposta de 6,5 milhões de dólares (R$ 35,3 milhões), prometendo pagar mais da metade do valor total agora e a outra parte em janeiro, mês de abertura da janela de transferência no futebol árabe.

Veríssimo não teria se empolgado em defender o Al-Nassr. Aos 25 anos, gostaria de tentar a carreira na Europa. Por outro lado, as necessidades financeiras do Santos fazem a diretoria jogar mais duro com o Benfica de Jorge Jesus.

E o treinador tem motivo para estar com pressa. A defesa do time encarnado sofreu 13 gols em dez jogos oficiais na atual temporada, sendo que na Europa League foram cinco tentos contra e dez a favor.

“Os números provam que nós somos uma equipe forte a atacar, os números mostram que não somos uma equipa má a defender. O que isto representa? Que a última linha, os últimos jogadores, estão a treinar comigo há cerca de quatro meses, mas este ano tem sido um pouco atípico porque estou sempre a mudar”, justificou Jesus.

“Aquela linha de quatro, tirando o guarda-redes, estou sempre a alterar. E por resultado disso, ela ainda não está aprumada. Agora os jogadores vão para a seleção e também não vai haver tempo. As minhas ideias foram elogiadas na Europa aquando da minha primeira passagem pelo Benfica. Não estamos tão fortes como normalmente estaríamos”, completou Jesus.