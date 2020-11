‘Se querem montar uma polêmica, tanto faz’

Lionel Messi foi o protagonista da entrevista coletiva de Ronald Koeman na véspera da partida contra o Betis. O rendimento do capitão, suas imagens caminhando… o treinador foi enfático:. “Messi continua sendo decisivo para o Barcelona. Tem, continua tendo, muitíssima qualidade e a demonstrou, porque é um jogador que faz a diferença”.

“Hoje saem imagens de qualquer pessoa. Também tiram minhas quando estou sentado ou chateado e parece que teremos que estar mais atentos às imagens do que do ao nosso próprio trabalho”, disse o holandês, quando foi questionado das imagens em que Messi foi visto caminhando pelo campo nos instantes finais da partida diante do Dínamo de Kiev.

“Leo é um grande jogador. Eu disse sempre e volto a dizer. Vejo-o bem, forte animicamente e contente, desfrutando de seu esporte. É um ganhador e, como todos, passa momentos mais complicados por certas coisas, mas está muito focado”, declarou, explicando que “queremos colocá-lo no campo onde podemos causar dano ao rival. É importante sobretudo no ataque. Já jogou em várias posições e sempre cria problemas ao adversário”.

Depois de ser novamente questionado pela imagem do argentino caminhando, Koeman sentenciou que é um tema “que não me preocupa. Se querem montar uma polêmica com isso, tanto faz, porque se pode tirar uma imagem de qualquer jogador quando está andando, assim que não me interessa, porque sei minhas opiniões sobre sua atitude, e é muito boa”.

Sobre o momento da equipe azul-grená, tendo somado apenas dois dos últimos 12 pontos em LaLiga, o técnico reconheceu que um clube como o Barça “tem que estar acima, porque se você não está, há críticas, e eu as assumo, mas não tem que ficar obcecado, porque a temporada é muito longa e tem que trabalhar jogo a jogo”.

Ao treinador do Barça ainda lembraram as palavras pouco amáveis ditas a ele por Joaquín, que foi seu atleta no Valencia e com quem se encontrará neste sábado no Camp Nou. Sua reação foi de absoluta frieza.

“Entendo que é um tema interessante para vocês, mas não me ocupa nada. Se essa pessoa fala, é seu problema, porque eu estou focado na partida e não pensando em coisas que aconteceram há muitos anos”, declarou Koeman.

Barcelona e Betis enfrentam-se às 12h15 (de Brasília) deste sábado, com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.