‘Se tomar dinheiro dos meus amigos fosse fácil, eu já teria feito’, brinca Marcos ao alertar sobre golpe

Nesta sexta-feira, o ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras, usou suas redes sociais para alertar seus seguidores sobre um golpe, onde estavam se passando por ele e pedindo dinheiro a conhecidos. No primeiro momento, o ex-jogador avisou sobre o problema aos seus seguidores e, logo depois, brincou com a situação.

– Tem um malandro pedindo dinheiro falando que sou eu. O problema nem é ele estar pedindo dinheiro. Problema é que ele está passando minha conta errada. É golpe gente. Se tomar dinheiro dos meus amigos fosse fácil, eu já tinha feito! – brincou Marcos.