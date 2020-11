Search Party: Susan Sarandon integra elenco da 4ª temporada

A premiada atriz Susan Sarandon vai fazer uma participação especial no elenco da 4ª temporada de Search Party. Junto dela, as atrizes Busy Philipps, Ann Dowd e Lillias White, além do ator Griffin Dunne, também vão participar dos próximos episódios da série.

Sarandon aparecerá como Lylah, a tia rica de Chip (Cole Escola), que parece ter uma personalidade bastante controversa. Já Busy Philipps viverá Donna DiMarco, a atriz que interpreta Portia (Meredith Hagner) em um filme sobre o assassinato de Keith Powell (Ron Livingston).

Enquanto isso, Ann Dowd interpreta Paula Jo, a vizinha intrometida de Chip que é fanática pelo Natal e Lillias White viverá Wilma, uma apresentadora de talk show mundialmente famosa que se torna obcecada por Chantal (Clare McNulty).

Susan Sarandon, Griffin Dunne e Busy Philipps integram elenco de Search Party. (Reprodução)Fonte: HBO Max

Griffin Dunne aparecerá como Richard Wreck, CEO da empresa de uma empresa de confeitaria, que pode oferecer algumas pistas relevantes referentes aos mistérios apresentados na temporada.

A 4ª temporada da produção, que atualmente está a cargo do streaming HBO Max, vai ser lançada em janeiro de 2021. Na trama, veremos que Dory (Alia Shawkat) é mantida prisioneira por Chip. Inclusive, ele tenta persuadi-la de todas as formas para conseguir o que quer.

Paralelamente a isso, vemos Elliott (John Early) se juntando ao elenco de um programa bastante conservador e Drew (John Reynolds) querendo se desvincular de seu passado. O personagem aparece trabalhando em um parque temático com uma fantasia muito peculiar.

Algumas fotos divulgadas relacionadas diretamente com esses personagens ainda revelam que Drew vai encontrar um novo interesse amoroso em seu novo emprego e Elliot vai abordar diversos tópicos polêmicos na televisão.

A 4ª temporada de Search Party faz primeira apresentação em algum momento de janeiro de 2021 no HBO Max.