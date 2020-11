Sebrae e Cielo criam evento para empreendedores

Sebrae e Cielo se uniram para ajudar empreendedores a preparar seu negócio para o Black Friday.

Esse será o 1º evento do mercado, que fará vocês entenderem passo a passo, como preparar sua empresa para esse grande evento.

O evento ocorrerá entre os dias 09 a 12 de Novembro, 100% grátis e online.

As inscrições podem ser feitas pelo link, e terá o evento disponível também em libras.

Primeiramente, é preciso realizar as inscrições e preencher os dados necessários.

Após as inscrições, os links de acesso serão enviados no e-mail informado. Todas as transmissões serão realizadas on-line.

Lembrando que, ao finalizar seu cadastro, você estará autorizando o compartilhamento dos seus dados com o Sebrae-SP conforme a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Como acontecerá esse evento realizado pelo Sebrae e Cielo

O evento ocorrerá em 4 dias sendo dividido da seguinte maneira:

1º dia – Essa tal de Black Friday é para mim? Será possível conhecer as oportunidades e aprender a definir suas metas.

2º dia – Ok! Então como me destaco? Nesse segundo dia vão ensinar como divulgar seus produtos e serviços.

3º dia – E agora, como me torno um sucesso de vendas? Aprenda as melhores estratégias para garantir suas vendas.

4º dia – Vendi! Como faço os clientes continuarem comprando? Descubra como manter o relacionamento com seus clientes depois da venda.

Networking, a importância de participar de eventos

No mundo dos negócios, o contato com outros empreendedores é essencial.

Ou seja, é através desses contatos que é possível atingir mais clientes para sua empresa.

Esses encontros são responsáveis pela ampliação da sua rede de contatos.

Conhecido também como networking, é a forma de cultivar relações em diversos lugares.

Portanto, é preciso que fique claro, que é importante manter essas boas relações.

Sem contar nos benefícios que essa rede de contatos pode trazer para a empresa.

Por que manter uma rede de contatos?

Ela é fundamental na busca por oportunidades no mercado de trabalho.

Ou seja, ela possibilita novos contatos e possíveis clientes.

Podemos mencionar os vendedores e consultores, que não dispensam uma rede de contatos.

Pois, é através dela que eles conseguem manter uma cartela de clientes.

Vantagens do Networking

Portanto, além de ampliar a cartela de clientes e contatos, o empreendedor pode:

Criar novas oportunidades profissionais

Encontrar parceiros e investidores

Prospectar leads e novos clientes

Aumentar a influência da empresa no mercado

Desenvolver novas habilidades

Dessa forma, é importante que a participação nesses eventos ocorra periodicamente.

Sob o mesmo ponto de vista, o Sebrae e a Cielo criaram esse evento, afim de ajudar vocês empreendedores.

De acordo com o Sebrae, ampliar essa rede de contatos é muito importante para o sucesso do seu negócio.

Por outro lado, é preciso saber o momento certo e o lugar certo para estar.

Para que finalmente, possa criar uma rede de contatos com pessoas que realmente tem interesse no seu produto ou serviço.

Claro, que as vezes, encontrará com pessoas que não terão interesse diretamente na sua empresa, mas pode indicá-la para alguém.

Por isso, é muito importante uma boa comunicação e ser sempre muito sincero em suas negociações.

Agir com clareza, é o primeiro passo para conquistar mais e mais clientes.