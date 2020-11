Second Extinction ganha novo trailer com dublador de Duke Nukem

A desenvolvedora Systemic Reaction liberou hoje (30), um novo trailer de Second Extinction, mas o foco não foi uma novidade ou cenas inéditas de gameplay. Em vez disso, há cenas bem animadas em clima natalino e uma participação inusitada do ator Jon St. John, o eterno Duke Nukem.

No vídeo, ele faz sua interpretação de uma versão da música Jingle Bells, que conta com a letra totalmente voltada para o tema do jogo. Intitulada de “Jingle Blooms“, a faixa não só é cantada na clássica voz de Duke, como fala sobre caçar e explodir os Velociraptors do game.

Para quem ainda não está familiarizado com Second Extinction, ele se trata de um FPS multiplayer cooperativo. Só que em vez de batalhar contra humanos ou monstros, você e seus amigos vão atrás de dinossauros.

Revelado em maio deste ano, o jogo já está disponível para PC em acesso antecipado na Steam. O título também está com lançamento prometido para o Xbox Series S e Xbox Series X, mas isso só deve acontecer quando ele estiver realmente finalizado e fora do acesso antecipado.

Segundo a Systemic Reaction, mais novidades sobre o lançamento oficial só devem ser anunciadas em 2021. Até lá, podemos pelo menos aproveitar o Duke Nukem cantando lindas músicas de natal sobre os dinossauros.