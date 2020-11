‘Segue o Jogo’, da Globo, registra maior audiência no Rio desde a volta

A Globo divulgou a audiência do programa que vai ao ar depois dos jogos da rodada. Na última quarta-feira, o “Segue o Jogo”, que é comandado pelo jornalista Lucas Gutierrez e comentários do ex-jogador Paulo Nunes, registou 20 pontos e 34% de participação, sendo a maior audiência no Rio de Janeiro desde o retorno no dia 12 de agosto.

O programa havia sido suspenso da programação por conta da pandemia do novo coronavírus, que paralisou a agenda esportiva. O programa retornou no dia 12 de agosto. A emissora também confirmou que Segue o Jogo será exibido todas às quartas-feiras após a exibição da rodadas.

JOGOS DA COPA DO BRASIL



A Globo também divulgou as audiências das partidas de Flamengo e Corinthians. No Rio de Janeiro, Flamengo x Athletico-PR registrou 33 pontos e 47% de participação. Vale lembrar que o recorde da Copa do Brasil não é batido desde 17/07/2019 no duelo entre Flamengo x Athletico PR. Na ocasião, a Globo registrou 36 pontos e 54% de participação. No duelo entre América-MG x Corinthians, a emissora registou recorde de audiência em São Paulo, com 24 pontos e 38% de participação