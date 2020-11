Segundo Elon Musk, Marte terá suas próprias leis

Não são desconhecidos os planos ambiciosos que o CEO da SpaceX, Elon Musk, tem para Marte: colônias humanas autossustentáveis – inclusive para leis. Nos termos de serviço beta Better Than Nothing (Melhor que Nada) da Starlink, o usuário do Twitter WholeMarsBlog achou o seguinte trecho:

“Para serviços prestados em Marte ou em trânsito para Marte via nave estelar ou outra espaçonave de colonização, as partes reconhecem Marte como um planeta livre e que nenhum governo baseado na Terra tem autoridade ou soberania sobre as atividades marcianas. Consequentemente, as disputas serão resolvidas por meio de princípios de autogoverno, estabelecidos de boa fé, no momento do acordo marciano.”

Não é a primeira vez que Elon Musk diz que as colônias marcianas terão leis próprias. Em uma entrevista durante a SXSW 2018, ele afirmou que a cidade marciana criaria a sua própria democracia, como aconteceu na formação dos EUA.

Leis simples

“Muito provavelmente, a forma de governo em Marte seria algo como uma democracia direta […] na qual as pessoas votam nas questões em vez de um governo representativo fazer isso. Todos votam em todas as questões e é assim que funciona. Há algumas coisas que eu recomendo, como manter as leis simples; leis complicadas não dão certo.”

O problema: Elon Musk despreza o internacional, assinado por membros das Nações Unidas em 1967, que rege a ocupação e a exploração do espaço. Em seu artigo III, o Tratado Sobre os Princípios que Regem as Atividades dos Estados na Exploração e Utilização do Espaço Sideral, Incluindo a Lua e Outros Corpos Celestes diz que:

“Os Estados signatários do Tratado devem exercer atividades de exploração e uso do espaço exterior, incluindo a lua e outros corpos celestes, de acordo com o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas, no interesse de manter a paz e a segurança internacionais e promoção da cooperação e compreensão internacionais.”

A SpaceX não é a primeira a ignorar o acordo internacional que rege a exploração espacial desde os primórdios da corrida espacial. A Fundação Earthlight, uma organização sem fins lucrativos que se diz comprometida com os preparativos para a exploração espacial e a expansão da humanidade além da Terra, também criou seu próprio corpo de leis.

Earthlight Foundation/Reprodução

Outras surpresas

O app da Starlink traz ainda um ajudante (que muitos acharam uma piada com o falecido Clippit, da Microsoft): o Dishy.

Reddit/joehalfrack/Reprodução

A Starlink já começou a recrutar os primeiros a testar o novo serviço de banda larga via satélite. Os interessados precisarão pagar US$ 499 (R$ 2.865) adiantados por um roteador e uma antena e depois, US$ 570 mensais – por uma internet de 50 Mb/s a 150 Mb/s, com latência entre 20 a 40 milissegundos.

CNET/Reprodução

“À medida que lançamos mais satélites, instalamos mais estações terrestres e melhoramos nosso software de rede, a velocidade de dados, a latência e o tempo de atividade melhorarão drasticamente”, diz o email.