SEM – Mecanismo de Busca no Marketing Digital

SEM ( Search Engine Marketing)

O termo SEM é muito falado no mercado, principalmente dentro do Marketing Digital. No entanto, você sabe o que significa essa sigla SEM?

SEM (Search Engine Marketing) significa Marketing para Mecanismos de Busca. Ou seja, é um conjunto de técnicas que objetivam promover um site nas páginas buscadoras, como o Google, Yahoo e Bing.

Links e SEO

De forma sucinta, os SEM pode ser dividido em duas categorias, SEO (Search Engine Optimization) e Links patrocinados. Como estamos falando sobre marketing de mecanismo de busca, outras ações podem contar como as ações orgânicas. Porém, o SEO deve estar presente em todas elas.

O SEO é a parte mais importante do SEM, se pensarmos no SEO como uma subdivisão do SEM. Porém, o SEO é o mecanismo que mais eleva as chances de ranqueamento nos mecanismos de busca.

O SEO é composto de muitos fatores

São várias estratégias que compõem o SEO, como palavras chave, relevância de conteúdo, links de autoridade, qualidade do site, dentre outros. Por isso, o SEO é a ferramenta de maior relevância do SEM, já que aumenta o tráfego e valida as ações de marketing digital.

Links patrocinados também compõem as estratégias de SEM, uma vez que também contam como fator de validação dos ranqueamentos dos buscadores.

Estratégias de links patrocinados

O Google Ads é uma ferramenta muito utilizada dentro do marketing digital. Sendo assim, dentre os links pagos é interessante utilizar a estratégia PPC (Pay Per Click), ou seja, o anunciante paga pela quantidade cliques que recebe, por exemplo. Entretanto, há várias possibilidades dentro das opções patrocinadas.

O SEM é fundamental porque os motores de busca são fatores fundamentais para gerar tráfego na internet. A cada segundo mais de 2 milhões de pesquisas são feitas no Google, por isso uma empresa precisa ranquear. Por isso, o Google é o mais relevante mecanismo de busca.