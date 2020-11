SENAC abre 2.400 vagas em cursos gratuitos em diversas áreas

Grande oportunidade. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) faz saber aos interessados a abertura de mais de 2,4 mil vagas em curso técnicos e de formação inicial e continuada. De acordo com o edital aberto pela empresa, são oferecidas mais de 49 especialidades de modo gratuito. Segundo o comunicado, cada candidato pode se matricular em até dois cursos, desde que sejam em turnos diferentes.

Desde 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac é o principal agente de educação profissional voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do País. Hoje, está presente em mais de 2.200 municípios, de Norte a Sul do Brasil, onde mantém infraestrutura de ponta composta por mais de 600 unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades móveis.

Os cursos técnicos a serem oferecidos são os de administração, contabilidade, açougueiro, consultor de estilo e recepcionista. As vagas são para Taguatinga; Sobradinho; Setor Comercial Sul (SCS); Plano Piloto (903 Sul); Gama; Ceilândia; Santa Maria; Planaltina e Brazlândia.

Segundo o SENAC, os alunos se formarão presencialmente. No entanto, caso seja necessário adotar medidas por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades poderão ser desenvolvidas de forma remota.

Inscrição SENAC 2020

As oportunidades liberadas foram para cidadãos de baixa renda. As inscrições poderão ser feitas por quem tem renda per capita de até dois salários mínimos, idade mínima e escolaridade exigida pelo curso. Os candidatos não podem ter desistido do programa dentro de um prazo igual ou inferior a um ano.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site da instituição até o dia 4 de novembro. O cadastro ficará aberto até o preenchimento das vagas. Na página também é possível verificar os cursos disponíveis.

O resultado está previsto para ser liberado no dia 09 de novembro. Para seleção, será avaliada a quantidade de vagas e a ordem de inscrição.