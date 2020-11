SENAC abre novas vagas para níveis fundamental, médio e superior! Até R$4.811,00

Novas oportunidades foram abertas no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Segundo o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há novos editais abertos para preenchimento de vagas em cargos de ensino médio e superior. Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 4.811,00.

Vale ressaltar que o Senac, por ser uma entidade de direito privado, não realiza concurso público, por isso goza do direito de realizar processo seletivo sob sua discricionariedade, obedecendo os aspectos do regime jurídico de contratação de pessoal dispostos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5452/1943 e suas alterações) e da Resolução Senac nº 1018/2015, que estabelece as normas de contratação de empregados.

Desde 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac é o principal agente de educação profissional voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do País.

Hoje, está presente em mais de 2.200 municípios, de Norte a Sul do Brasil, onde mantém infraestrutura de ponta composta por mais de 600 unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades móveis.

Edital 01 – SENAC

O SENAC de Porto Alegre faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Analista I, com requisito de ensino superior. O salário é de R$ 4.811,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Superior em andamento em Análise e desenvolvimento de sistemas, Produção Multimída ou áreas afins. Desejável experiência em codificação web. Conhecimentos: HTML 5, CSS, JavaScript, JQuery, Bootstrap e Pacote Adobe (desejável Photoshop e Illustrator).

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4927/2/163).

Edital 02 – SENAC

O SENAC de Carazinho faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Assistente Administrativo, com requisito de ensino médio completo. O salário é de R$3.114,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Preferencialmente superior completo em Administração, Marketing, Recursos Humanos, Gestão Comercial ou áreas afins. Conhecimentos: Gestão de vendas, Gestão de Pessoas, Gestão de resultados,Redação empresarial, Ferramentas de Comunicação/Marketing e Excel..

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4691/4/21).

Edital 03 – SENAC

O SENAC de Carazinho faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar Administrativo I, com requisito de nível médio completo. O salário chega a até R$1.740,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Ensino Médio. Conhecimentos e experiências desejáveis: Prospecção de novos clientes, gestão de carteira, vendas internas e externas. Perfil comercial, bom network, proativo, ótima comunicação e facilidade de trabalhar com metas. Disponibilidade de horários e possuir CNH B

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4691/5/21).

Edital 04 – SENAC

O SENAC de Caxias do Sul faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com requisito de nível fundamental. O salário chega a até R$1.502,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Ensino Fundamental Completo Desejável experiência na área de limpeza e conservação. Conhecimentos: N/A

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4698/23/23).

Edital 05 – SENAC

O SENAC de Carazinho faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Orientador de Educação Profissional B, com requisito de ensino médio completo.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Ensino Médio completo, preferencialmente ensino Superior na área de atuação. Preferencialmente experiência na área de atuação. Ter concluído o aprendizado da língua estrangeira almejada em curso livre ou instituição privada. É necessária a experiência docente em cursos de idiomas e relevante a certificação de proficiência, devido ao dinamismo e conhecimento cultural que se fazem necessários para execução do trabalho em sala de aula. Idioma Inglês.

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4691/38/45).

