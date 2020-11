SENAI abre 25,6 mil vagas em diversos cursos pelo Brasil; Veja como se inscrever

Grande oportunidade. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) faz saber aos interessados a abertura de mais de 25,6 mil vagas em diversos cursos de diversas áreas. As oportunidades oferecidas pela instituição são para estudo nas modalidades presencial, semipresencial e a distância (EAD).

Segundo as informações de abertura de vagas, os cursos são voltados a diferentes níveis de formação, de nível técnico e aperfeiçoamento profissional. As chances são para todas as regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Veja algumas vagas logo abaixo.

Cursos disponíveis no Senai

O Senai do Rio de Janeiro, por exemplo, abriu oportunidades para cursos nas áreas de Mecatrônica, Redes De Computadores, Eficiência Energética – Gestão e Monitoramento Energético em Edificações, Produção de Cerveja Artesanal, Eletrotécnica, entre outros. O curso, EAD, pode ser assistido via internet.

Em Goiás, o Senai abriu mais de 4 mil vagas em 28 cursos gratuitos de qualificação profissional a distância. As oportunidades são para 11 áreas industriais. Há chances para operador de processamento de grãos e cerais, desenhista de produtos gráficos web, instalador e reparador de redes de computadores, entre outros cursos ofertados pela unidade.

O Amapá abriu oportunidades para cursos técnicos de eletrotécnica, segurança e saúde do trabalho e eletromecânica. Todas as vagas são oferecidas na modalidade a distância.

Em Pernambuco, o Senai abriu cursos cursos presenciais de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão e Eletricista Industrial. Na modalidade EAD, por exemplo, há chances para o curso de Orçamento de Obras. O curso para essa área permite que o aluno assistia aulas pela internet no momento que preferir.

No Paraná, região Sul do país, estão sendo oferecidas nada menos que 7 mil vagas para cursos técnicos em áreas como Administração, Biotecnologia, Edificações, Mecânica, Química, Vestuário, Desenvolvimento de Sistemas. As aulas são presenciais e semipresenciais.

Os interessados podem conferir uma das vagas portal do Senai. Além disso, na página o candidato pode filtrar as oportunidades de acordo com o estado.

Veja também: Senac abre matrículas para 2.400 vagas em cursos gratuitos; veja as áreas