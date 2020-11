Sensor da Samsung faz modo retrato a 5 metros de distância

A Samsung anunciou seu novo sensor Time-of-Flight (ToF), chamado de ISOCELL ToF Vizion 33D. Ele é capaz de captar objetos que estão a até cinco metros de distância a 120 quadros por segundo, proporcionando um melhor autofoco em cenas com muito movimento e desfoque de fundo em vídeo.

O sensor consegue fazer o famoso desfoque de fundo do modo retrato com resolução de 640 x 480 pixels, com até 10 ou 12 bits de profundidade de cor. Em termos de consumo energético, quando usado como assistente de autofoco, o Vizion 33D exige 200 mW de energia, enquanto pede, por outro lado, pelo menos 400 mW para atividades mais pesadas que exigem rastreamento contínuo, como jogos em Realidade Aumentada (RA). Contudo, esses níveis não expressam grandes problemas para a autonomia das baterias.

Especificações técnicas do novo ToF Vizion 33D. (Fonte: Samsung / Reprodução)Fonte: Samsung

Uma das novas integrações ao sensor é o Deep Trench Isolation (DTI), que permite a redução da interferência entre pixels que ocorre quando o sensor capta uma falsa distância entre eles. A novidade permite separar objetos em destaque do plano de fundo com mais facilidade, melhorando a qualidade no pós-processamento.

Outro recurso bastante promissor é a possibilidade de usar o sensor como identificador biométrico de rostos, como acontece no Face ID da Apple. A tecnologia poderá ser aplicada em câmeras frontais, melhorando a segurança nos futuros dispositivos em diversos níveis.