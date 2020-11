‘Será a maior luta da história do UFC’

Depois de Israel Adesanya defender com sucesso o cinturão dos pesos-médios (84 kg) do UFC diante de Paulo ‘Borrachinha’, em setembro deste ano, muito se especulou sobre quem seria o seu próximo oponente. O mistério chegou ao fim no último sábado (31), quando Dana White revelou que o nigeriano deve encarar Jan Blachowicz, coroado recentemente como novo soberano dos meio-pesados (93 kg) – categoria na qual o duelo vai acontecer. No entanto, apesar de, aparentemente, já ter o seu futuro definido, parece que ‘Stylebender’ não consegue deixar de lado a possibilidade de enfrentar um antigo desafeto: Jon Jones.

A rivalidade entre Adesanya e Jon Jones começou quando foi especulado um confronto entre os dois, justamente com o nigeriano subindo de divisão para encarar o americano, campeão dos meio-pesados na época. Apesar de o combate nunca ter se concretizado, os lutadores nunca deixaram de se provocar nas redes sociais e, ao que tudo indica, o ‘Stylebender’ ainda pensa na chance de medir forças com ‘Bones’. Em entrevista após o UFC Vegas 12 à transmissão oficial do evento, o campeão dos pesos-médios do Ultimate revelou que seus planos após enfrentar Blachowicz incluem o antigo rival.

“Eu disse que vou lutar contra o suposto ‘GOAT’ (melhor de todos os tempos), em 2021, no ‘Raiders Stadium’. Espero por Deus que, após essas eleições, toda essa m*** de corona desapareça e então poderemos ter multidões novamente, porque essa luta precisa ser na frente de uma multidão. Vai ser a maior luta da história do UFC”, declarou.

Vale lembrar que recentemente Jon Jones abriu mão de seu cinturão na categoria dos meio-pesados em busca de novos desafios na categoria de cima. Dessa forma, para os planos de Adesanya saírem do papel, o americano precisaria desistir de subir para os pesos-pesados e retornar a sua categoria de origem.

Invicto no MMA profissional, Israel Adesanya soma 20 vitórias em sua carreira, sendo 15 por nocaute, e não atua desde setembro deste ano, quando defendeu o cinturão diante de Paulo ‘Borrachinha’. Já Jon Jones, tem 26 triunfos, uma derrota e um ‘No Contest’ em seu cartel. O americano derrotou Dominick Reyes, em sua última apresentação, em fevereiro deste ano.