Serginho comemora título e acesso na China pelo Changchun Yatai: ‘Momento muito especial’

O Changchun Yatai garantiu o título da China League One e o acesso para a Superliga Chinesa da próxima temporada. Contratado neste ano pela equipe asiática, o meia Serginho foi um dos destaques da campanha vitoriosa do time, com três gols e sete assistências.

Após idolatria no Japão com a camisa do Kashima Antlers, o brasileiro não escondeu a felicidade pelo objetivo alcançado na China e destacou o caminho até o título. Para ele, a confiança na capacidade do time foi um dos trunfos.

– É uma felicidade imensa. Sei a dificuldade que passamos neste ano, tivemos que esperar muito tempo por conta da pandemia para jogarmos, foi um período longo só de treinos. Mas sabíamos da qualidade da nossa equipe, da vontade e foco de todos, e fomos premiados com esse título e acesso. Estou muito feliz com mais essa conquista na minha carreira. É um momento especial, sem dúvidas – disse, antes de completar:

– Sai do Japão para vir ao Changchun Yatai e esse era o meu maior objetivo. Sabia que eles depositavam muita confiança e esperança em mim. Graças a Deus pude ajudar com meus companheiros, formamos uma equipe muito forte e decisiva e hoje podemos fechar a competição com nossa missão cumprida, que é o acesso e o título.