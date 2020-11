Série C: Com gol nos acréscimos, Brusque arranca empate com o Boa Esporte

No Augusto Bauer, Brusque e Boa Esporte ficaram no empate por 2 a 2. Com o placar, o time catarinense permanece na liderança da chave B, com 28 pontos. Os mineiros ficam na lanterna, com 11.

Os gols



Apesar de aparecer na lanterna do grupo, o Boa Esporte abriu uma vantagem de 2 a 0 no marcador. O primeiro gol veio através de Pedro Acorsi. Na etapa final, Marlyson aproveitou a bola aérea e ampliou.

Quando parecia tudo definido, Thiago Alagoano descontou e colocou o Brusque na partida. Nos acréscimos, em meio a pressão, Garcez balançou a rede para sacramentar o placar.