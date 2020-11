Série C: Paysandu e Botafogo-PB vencem no encerramento da 15ª rodada

Dois jogos válidos pelo grupo A encerraram a 15ª rodada da Série C. Destaques para Botafogo-PB e Paysandu, que conseguiram sair de campo com os três pontos.

Vila Nova x Botafogo-PB



No OBA, o Belo venceu o Vila Nova com gol de Everton Heleno. Com o placar, o Botafogo-PB fica na 7ª colocação, com 18 pontos. O Tigre é o 3º colocado, com 24 pontos.

Imperatriz-MA x Paysandu



No Frei Epifânio, o Paysandu se aproveitou do momento ruim do Imperatriz e venceu com autoridade. Os gols da vitória saíram através de Marlon, Nicolas e PH. Agora, o Papão é o 4º colocado, com 22 pontos. O time maranhense é o lanterna, com 1 pontos.

Veja os gols: