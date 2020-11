Série Interrogation é cancelada no streaming CBS All Access

Imagem: CBS All Access/Reprodução

O serviço de streaming do canal CBS anunciou que a série Interrogation não vai retornar para uma nova temporada no ano que vem e foi oficialmente cancelada. A produção, protagonizada por Peter Sarsgaard, foi lançada em fevereiro deste ano e contou com dez episódios em sua 1ª temporada.

A história, desenvolvida pelos roteiristas e produtores executivos Anders Weidemann e John Mankiewicz, se baseou em uma história verdadeira ocorrida há mais de 30 anos, na qual um jovem é acusado e condenado, posteriormente, pelo brutal assassinato de sua mãe.

Cada episódio da série foi construído a partir de trechos dos interrogatórios reais deste caso policial, sem conexão direta um com o outro. Dessa forma, a trama poderia ser assistida pelos espectadores na ordem que quisessem.

(Reprodução)Fonte: CBS All Access

Além de Sarsgaard, o elenco contou ainda com Kyle Gallner, Kodi Smit-McPhee, David Strathairn e Vincent D’Onofrio.

Julie McNamara, vice-presidente executiva e chefe da programação do CBS All Access, comentou, por meio de um comunicado, que a abordagem dos roteiristas permitiu que o público pudesse brincar de investigadores para que, junto das evidências e suspeitas dos personagens, conseguissem chegar a uma conclusão plausível.

“Eles lideraram uma equipe incrível composta por roteiristas, diretores e elenco, todos entregando uma temporada única que vai continuar disponível em nosso catálogo para que novos espectadores possam descobrir e desfrutar”, completou ela.

Em conversa com o site Variety durante a época de lançamento da série, Anders Weidemann e John Mankiewicz falaram sobre a estrutura não linear da narrativa.

“É como os verdadeiros detetives de casos arquivados abordam um caso antigo”, disse Mankiewicz durante a entrevista. “Eles jogam fora a narrativa linear original porque estava errada e apenas seguem as evidências. No nosso caso, as evidências são episódios”, completou.

O que achou do cancelamento de Interrogation?