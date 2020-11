Séries na Semana: séries e filmes de Natal na Netflix e mais novidades

Nesta semana, a Netflix vai começar seus lançamentos para o Natal. Uma das séries é Over Christmas (Um Natal Nada Normal, em português). A produção alemã é focada em um músico chamado Bastian que volta para a casa dos pais para passar o Natal e se depara com diversas questões e surpresas nada agradáveis.

Ainda no clima natalino, a plataforma de streaming também vai estrear a série Sugar Rush de Natal. Uma competição de confeiteiros que vai ter a temática do Natal em todos os episódios. Esperamos ver diversas sobremesas propícias para o final do ano entre os pratos preparados pelos competidores.

A Netflix ainda vai lançar a 2ª temporada da série Virgin River, focada em uma enfermeira que continua sua busca por recomeçar longe de tudo. A nova temporada promete trazer ainda mais romances e conflitos dramáticos para a protagonista.

Além disso, a série The Flight Attendant, protagonizada por Kaley Cuoco, é um dos destaques que estreia no streaming HBO Max.

A série é baseada em um romance homônimo escrito por Chris Bohjalian e conta a história de uma comissária de bordo que acaba se envolvendo em um crime um tanto quanto estranho. Infelizmente, o HBO Max ainda não está disponível no Brasil.

Vale citar também que diversas séries importantes como Grey’s Anatomy, Station 19 e Law & Order: Special Victims Unit vão sofrer um hiato de uma semana em seu planejamento. Os novos episódios dessas séries estarão de volta, em suas respectivas emissoras, no dia 3 de dezembro.

Confira abaixo a programação completa de todas as Séries na Semana.

Segunda-feira (23/11)

The Good Doctor — Episódio inédito (4×4)

Terça-feira (24/11)

Industry — Episódio Inédito (1×3)

A Teacher — Episódio Inédito no Hulu (1×5)

Big Sky — Episódio inédito (1×2)

NCIS — Episódio inédito (18×2)

FBI — Episódio inédito (3×2)

FBI: Most Wanted — Episódio inédito (2×2)

The Haves and The Have Nots — Estreia da 8ª temporada na OWN

Quarta-feira (25/11)

S.W.A.T. — Episódio inédito (4×4)

For Life — Episódio inédito (2×2)

Saved by the Bell — Estreia da 1ª temporada na Peacock

Great Pretender— Estreia da 1ª temporada na Netflix

Quinta-feira (26/11)

The Flight Attendant — Estreia da 1ª temporada na HBO Max

As Five — Episódio inédito no Globoplay (1×3)

Star Trek: Discovery — Episódio inédito na Netflix (3×7)

The Unicorn — Episódio inédito (2×3)

The Outpost — Episódio inédito (3×8)

Superstore — Episódio inédito (6×5)

A Million Little Things — Episódio inédito (3×2)

As Five exibirá seu 3º episódio nessa semana. (Reprodução)Fonte: Globoplay

Sexta-feira (27/11)

The Blacklist — Episódio inédito (8×3)

The Mandalorian — Episódio inédito (2×5)

Virgin River — Estreia da 2ª temporada na Netflix

Um Natal Nada Normal — Estreia da 1ª temporada na Netflix

Sugar Rush de Natal — Estreia da 2ª temporada na Netflix

Mulheres Incríveis de Bollywood — Estreia da 1ª temporada na Netflix

Sábado (28/11)

Apostando Alto — Episódio inédito na Netflix (1×12)

Caçadores de Demônios — Estreia da 1ª temporada na Netflix (1×1)

Um novo dorama semanal vai estrear na Netflix nesta semana. (Reprodução)Fonte: Netflix

Domingo (29/11)

The Undoing — Episódio inédito (1×6)

The Walking Dead: World Beyond — Episódio inédito (1×9)

The Spanish Princess — Episódio inédito (1×16)

Fargo — Episódio inédito (4×11)

Bob’s Burgers — Episódio inédito (11×8)

Os Simpsons — Episódio inédito (32×8)

Family Guy — Episódio inédito (19×8)

Bless the Harts — Episódio inédito (2×8)

Fargo vai exibir seu 11º episódio nesta semana. (Reprodução)Fonte: FX

Não deixe de comentar qual é a série que você mais quer assistir nesta semana.