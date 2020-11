Servidor é detido com mais de R$ 50 mil e santinhos de candidatos de Maceió

Nesta sexta-feira (13), um servidor público foi conduzido à sede da Polícia Federal (PF), no bairro Jaraguá, suspeito de crime eleitoral. Com ele, foram apreendidos santinhos dos candidatos Davi Davino, que disputa a reeleição para vereador, e Davi Filho, candidato à Prefeitura de Maceió, além de mais R$ 21 mil em espécie e lista com nomes de supostos eleitores.

Davi Davino e Davi Filho são pai e filho e disputam as eleições pelo Partido Progressista (PP). Já o servidor em questão trabalha na Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE), no setor de Recursos Humanos.

Em nota, a PF informa que o material e o dinheiro estavam de posse de um cidadão que dirigia um veículo em direção á cidade de Marechal Deodoro. O veíclo foi abordado pela Polícia Militar por estar sendo conduzido de forma suspeita. “Diante da suspeita de crime eleitoral, o motorista do veículo abordado foi levado até a Superintendência Regional de Polícia Federal em Alagoas. O dinheiro, os santinhos e os adesivos foram apreendidos, o conduzido ouvido e liberado por não configurar situação de flagrante. Todo material será encaminhado à Justiça Eleitoral que decidirá sobre a abertura de inquérito policial”, diz a nota.

Conforme o auto de apreensão da PF, foram recolhidos com o servidor R$ 21,157 em espécie, 339 santinhos dos dois candidatos, um cheque no valor de R$ 15.550 e mais três cheques no valor de R$ 6.505 cada, totalizando R$ 35.065. Também foram apreendidos um computador, um telefone celular, um HD externo e documentos, além de um automóvel.

Em nota, a coordenação de Davi Filho negou qualquer ligação da campanha com o servidor.

A assessoria da Assembleia Legislativa informou que aguarda definição da presidência da Casa para se pronunciar .

