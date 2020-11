Sete vidas? Cinco vezes em que Meredith escapou da morte em Grey’s Anatomy · .

[atenção: este texto contém spoilers]

Protagonista de Grey’s Anatomy, Meredith (Ellen Pompeo) não tem nenhum momento de tranquilidade. Na 17ª temporada, atualmente em exibição nos Estados Unidos, a vida da médica mais uma vez está em risco. A pandemia da Covid-19 tomou conta do Grey Sloan Memorial Hospital, e ela foi infectada. Se a lenda de que gatos têm sete vidas também for válida para a personagem, ela já está gastando a sua sexta “oportunidade”.

Durante os 17 anos da série, a loira já escapou da morte outras cinco vezes. Em algumas situações, Meredith teve até um pressentimento de que não deveria sair da cama, como o dia em que pôs as mãos em uma bomba que estava prestes a explodir. Já em outros momentos, ela foi pega de surpresa, como quando um paciente a espancou durante um plantão que parecia ser mais um dia comum de trabalho.

Relembre cinco vezes em que Meredith Grey viu a morte de perto:

Meredith ajudou o Esquadrão Antibomba

Explosão de bomba

A primeira vez em que Meredith quase morreu foi nos episódios 16 e 17 da segunda temporada, quando um paciente chegou ao hospital com uma bomba caseira alojada em seu tórax. Uma paramédica estava estancando o sangramento, mas, quando soube que o artifício poderia explodir, se desesperou e correu.

Meredith, em um ato de coragem, colocou a mão no peito do homem e foi a responsável por retirar o dispositivo seguindo as orientações do Esquadrão Antibomba, que já havia chegado à sala de cirurgia. Tudo correu bem, e ela conseguiu entregar a bomba ao profissional.

Porém, enquanto Dylan (Kyle Chandler) se afastava, o artifício explodiu. Ele morreu na hora. Com “corpo fechado”, Meredith foi atirada para longe e atingida por alguns estilhaços, mas resistiu aos ferimentos.

Médica caiu no lago e se afogou

Afogamento

Os médicos do Seattle Grace (nome do Grey Sloan na época) foram chamados para socorrer as vítimas de um barco que havia explodido na costa da cidade no episódio 15 da terceira temporada. Enquanto a filha de Ellis Grey (Kate Burton) ajudava um senhor, ele se desesperou e acabou empurrando-a, fazendo com que ela caísse na água e começasse a se afogar.

A única pessoa que presenciou a cena era uma garotinha que havia se perdido e ficoado em estado de choque, sem conseguir falar. Por sorte, Derek (Patrick Dempsey) entendeu os sinais da menina e tirou a amada do lago. Meredith foi levada às pressas para o hospital, e os médicos tentaram salvar sua vida.

O coração da protagonista até parou de bater e ela “reencontrou” todas as pessoas que foram importantes em sua trajetória e já tinham partido. Porém, para a alegria dos fãs da série, os batimentos cardíacos da loira se normalizaram e, mais uma vez, ela sobreviveu.

Para salvar Derek, a loira ficou na mira do atirador

Tiroteio

Nos episódios 23 e 24 da sexta temporada, um homem inconformado com a morte da mulher voltou ao hospital disposto a se vingar dos médicos que estavam envolvidos no tratamento dela. O atirador, decidido a eliminar quem cruzasse seu caminho, matou alguns inocentes e feriu outros até chegar em Shepherd, seu alvo principal.

O assassino conseguiu balear o neurocirurgião e invadiu a sala de operações para tentar impedir que Cristina Yang (Sandra Oh) salvasse a vida do médico. Desesperada, Meredith pediu para que o homem atirasse nela, pois ela era casada com Derek e estava grávida, servindo como uma vingança perfeita. O atirador chegou a mirar em Grey, mas Owen (Kevin McKidd) interveio e acabou baleado no lugar.

Por fim, o viúvo só tinha mais uma bala e teve que decidir entre atirar em Richard (James Pickens Jr.) ou em si mesmo. Ele tirou a própria vida na esperança de reencontrar a amada. Com todo o estresse da situação, Meredith sofreu um aborto espontâneo. E Derek sobreviveu após a bem-sucedida cirurgia de Yang.

Meredith em meio aos destroços do avião

Acidente aéreo

Uma aeronave em que a equipe do hospital viajava não estava com a manutenção em dia e caiu no meio da floresta, provocando uma das maiores tragédias do drama médico. Meredith teve apenas um ferimento na perna e conseguiu ajudar os colegas que estavam mais machucados. Cristina também não teve lesões graves.

Lexie Grey (Chyler Leigh) morreu no local do acidente. Mark (Eric Dane) ficou em estado grave e chegou a ser levado para o hospital com vida, mas morreu alguns dias depois. Derek ficou com os movimentos de uma das mãos comprometidos, mas conseguiu recuperá-los. Já Arizona (Jessica Capshaw) precisou ter a perna esquerda amputada para evitar uma infecção.

Os médicos passaram quatro dias no meio do mato, tendo que beber a própria urina e aquecer uns aos outros para sobreviver até que fossem encontrados. O desastre ocorreu no último episódio da oitava temporada e marcou para sempre a vida de Meredith, que viu animais disputando para devorar o corpo de sua irmã.

Médica foi agredida por um paciente

Espancamento

No nono episódio da 12ª temporada, Meredith foi brutalmente agredida por um paciente que estava fora de si. A médica ficou muito machucada e deixou os colegas em choque. Uma passagem de tempo mostrou a recuperação da protagonista, que perdeu a audição.

Traumatizada, a loira precisou conviver com sentimentos como raiva, tristeza e impotência. O público pôde acompanhar algumas cenas a partir da perspectiva silenciosa de Meredith, que conseguiu se recuperar e teve mais uma experiência angustiante para sua coleção de traumas.