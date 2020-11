Severance: Christopher Walken se junta ao elenco da nova série da Apple TV+

A Apple TV+ anunciou que o vencedor do Oscar Christopher Walken se juntará ao elenco de sua nova série Severance. O novo projeto já conta com a participação de Adam Scott (Parks and Recreation), John Turturro (The Big Lebowski) e a também vencedora do Oscar Patricia Arquette (The Act).

Este será o primeiro trabalho regular de Christopher Walken na TV. O ator, que possui uma longa e premiada carreira nos cinemas, interpretará o personagem Burt, “o chefe da ótica e design de uma empresa chamada Lumen Industries, que visa levar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal para o próximo nível”.

(Associated Press/Reprodução)Fonte: Deadline

Severance será focada no personagem Mark, interpretado por Adam Scott, “um funcionário com um passado sombrio que está tentando se recompor”. Patricia Arquette interpretará a chefe de Mark, e John Turturro será um funcionário de longa data da Lumen Industries.

Britt Lower (Man Seeking Woman), Tramell Tillman (Godfather of Harlem), Jen Tullock (The Coop) e Zach Cherry (Cara X Cara) completam o elenco da nova série.

A nova série é dirigida por Ben Stiller (The Secret Life of Walter Mitty), que também atuará como produtor executivo e showrunner ao lado de Mark Friedman (Dispatches From Elsewhere). Dan Erickson será roteirista e produtor executivo, assim como Chris Black, Nicky Weinstock e Jackie Cohn no time de produtores executivos.

A trama será produzida pela Endeavour Content que, além de Severance, também está à frente dos projetos See e Truth Be Told para a Apple TV+.

A produção de Severance começa no final de novembro e ainda não tem previsão de estreia no streaming Apple TV+.