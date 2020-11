Shameless: veja trailer da 11ª e última temporada da série

Nesta terça-feira (24), a emissora Showtime divulgou o trailer oficial da 11ª e última temporada de Shameless. Os próximos episódios estrearão em 6 de dezembro no canal e prometem encerrar a série de um jeito interessante.

Conforme visto no trailer, Frank Gallagher (William H. Macy) prometeu vencer a gentrificação de South Side e isso pode trazer novas camadas ao personagem, que certamente precisarão ser desenvolvidas na última temporada.

Enquanto isso, Ian Gallagher (Cameron Monaghan) e Mickey Milkovich (Noel Fisher) parecem ainda estar tentando encontrar um ponto em comum em seu relacionamento, descobrindo, aos poucos, todas as regras e responsabilidades que os envolvem.

Confira o trailer oficial:

O elenco da 11ª temporada de Shameless ainda conta com Jeremy Allen White, Kate Miner, Emma Kenney, Ethan Cutkosky, Christian Isaiah, Shanola Hampton e Steve Howey.

Ainda não está claro se Emmy Rossum vai retornar à série para se despedir como Fiona Gallagher. Vale ressaltar que pode ser que isso não aconteça, devido aos outros compromissos que a atriz possui.

O desfecho de Shameless, conforme o que já tinha sido divulgado pela emissora, vai ter a pandemia do coronavírus como um de seus temas centrais.

“A temporada final de Shameless encontra a família Gallagher e o South Side em uma encruzilhada, com as mudanças causadas pela pandemia do coronavírus, a gentrificação e o envelhecimento”, aponta a sinopse oficial divulgada pelo Showtime.

Com o compartilhamento do trailer, muitos fãs já se reuniram nos comentários para especular sobre o que é essencial de ser ver até o episódio final.

Resta-nos, portanto, aguardar pelo lançamento oficial da 11ª temporada de Shameless, em 6 de dezembro.

Para você, o que não pode faltar na última temporada da série?