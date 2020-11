Shenmue III chega na Steam em 19 de novembro

Aqueles que aguardavam o lançamento de Shenmue III no Steam já podem adotar na agenda: a partir de 19 de novembro, aqueles que possuem conta na loja da Valve terão a chance de curtir essa jornada.

A revelação foi feita em uma mensagem publicada no site oficial do game, e aqueles que optaram por receber essa versão durante a pesquisa conduzida entre setembro e outubro de 2019 devem acessar o questionário novamente para encontrar o código na versão “Downloads and Download Codes”. Um lembrete será enviado aos que estiverem cadastrados para lembrar este procedimento.

Shenmue III está disponível para PlayStation 4 e para PC via Epic Games Store desde 19 de novembro do ano passado.