Shopping Cidade São Paulo atualiza quadro com novas oportunidades de EMPREGO

Localizada na Avenida Paulista, o Shopping Cidade São Paulo faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho. Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOJAS Vendedora Kipling Estoquista/Administrativo Aria Joalheiros Vendedor Happy Socks Gerente Kipling Vendedora Papoula Consultor de Vendas Aria Joalheiros Assistente de Vendas Estúdio Mais Eletricista Estúdio Mais Consultor de Vendas/Vendedor Estúdio Mais Vendedor (a) Happy Socks Auxiliar de Loja Extra de Fim de ano Loungerie Intimates Caixa extra de fim de ano Loungerie Intimates Vendedora Dudalina Vendedor (a) Fuel Vendedora Extra Loungerie Intimates Vendedor Usaflex Vendedor (a) Havaianas Vendedora Dudalina Vendedora Dudalina Atendente/Vendedor Hot Dog Club Atendente/Vendedor Hot Dog Club Vendedora Kipling Auxiliar de Caixa Brooksfield Vendedora SJ Time Vendedor SJ Time Vendedora Gift For Men Vendedora Dudalina Vendedora Dudalina Estoquista Havaianas Estoquista Extra Natal Osklen Vendedor Extra Natal Osklen Caixa Extra Natal Osklen Gerente Gregory Operador de Caixa Havaianas Vendedora Shoulder Vendedora Kipling Vendedora Gregory Caixa Gregory Vendedora Gregory Vendedora Gregory Vendedora Gregory Atendente Bubblekill Vendedor Fast Shop Vendedor (a) – linha de televisores Fast Shop Vendedor (a) Eletrodomésticos Fast Shop Vendedora Gift For Men Vendedor Fast Shop Consultor de Vendas Grandvision by Fotótica Atendente Loucos por Churros Atendente Loucos por Churros Vendedora Victor Hugo Vendedora Gregory Vendedora para ótica Wanny Balconista Wanny

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Shopping Cidade São Paulo e cadastre-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.