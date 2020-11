Simulador de PS5: que tal fingir que tem o console novo no seu PC?

o PS5 foi lançado nessa quinta-feira (19) no Brasil. Mas, se você não conseguiu adquirir o consoles, na Steam há uma opção gratuita de amenizar o seu sofrimento: um jogo que simula o recebimento do PlayStation 5 na sua casa.

Embora simples demais, o game chama atenção pela criatividade. Nele, o objetivo é abrir a caixa do seu videogame, e instala-lo na TV do seu quarto virtual. Mas para isso, é preciso ter muito cuidado para não realizar uma conexão errada ou até mesmo deixar o aparelho cair no chão.

I already know how to use PS5, I’ve read instructions! So what about make it real, @PlayStationEU ? pic.twitter.com/U4D9LxIlZH — Alex Grade (@alxgrade) November 16, 2020

Para isso, você conta com uma série de acessórios, como roteador 5G, cabos HDMI e de força, chave inglesa, tesoura e até mesmo um pacote de salgadinhos. Uma curiosidade no game é que, depois de instalado, o game apresenta uma tela parecida com a do PS4, mas com a logo do PS5, e não a do novo console da Sony.

Alex Grade, o criador do jogo, deixa bem claro que a ideia não é proporcionar uma experiência parecida com a de ter um PlayStation 5, mas de ter a sensação de abrir o console e pluga-lo na TV pela primeira vez.