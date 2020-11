Simulador de urna eletrônica: como votar passo a passo

Você sabia que existe um simulador que ensina como votar na urna eletrônica passo a passo? Desde 1996, o Brasil resolveu utilizar essa tecnologia em maior escala para o exercício da democracia, mas mesmo com mais de 2 décadas de uso muita gente ainda tem dúvidas de como utilizá-la.

Foi pensando nisso que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um aplicativo simulador da urna eletrônica. O software apresenta uma lista fictícia de candidatos e partidos, para que não ocorram segundas intenções.

Como votar na urna eletrônica passo a passo

Para usar o aplicativo é necessário acessar o site oficial do TSE. Na página, é possível votar no primeiro ou segundo turno. O processo é basicamente o mesmo, alterando apenas a escolha de vereador e prefeito e depois apenas prefeito.

TSE

Utilizamos como exemplo a votação em primeiro turno. Ao clicar em um dos textos marcados em azul escuro, o usuário é levado para outra página, com a arte de uma urna eletrônica. Um pop-up mostra a disponibilidade de escolher a audiodescrição.

TSE

A primeira votação é para vereador. Na tela é exibida uma série de partidos fictícios, como o Partido dos Esportes, que escolhemos como exemplo.

TSE

Para vereador é necessário inserir cinco números. Os dois primeiros dígitos de qualquer candidato se referem ao partido; no caso do Partido dos Esportes, a legenda é 91. Caso você tenha uma escolha definida, basta preencher os campos que estão marcados com o número zero.

Se não tiver, preencha com o número zero as três casas seguintes, para que o voto seja computado para a legenda de interesse. Clique em “Confirma” (botão verde) e o seu voto será computado. A próxima tarefa é o voto para prefeito.

TSE

O voto para prefeito necessita apenas de dois dígitos, como pode ser observado na imagem a seguir. Temos como exemplo o Partido dos Esportes, então basta colocarmos o número 91. Após confirmar que a foto na tela é da legenda escolhida, confirme o voto clicando no botão verde.

Fonte: TSE

Pronto! Você exerceu sua cidadania de forma simples e rápida, utilizando a urna eletrônica da melhor maneira possível.

Votação online em breve?

Ainda não é possível realizar o voto oficial via celular ou computador, mas não pense que esse é um sonho distante. Em entrevista coletiva em 15 de novembro de 2020, o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, afirmou que um primeiro teste pode ocorrer em 2022. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) informou que conheceu algumas propostas ainda em fase de estudos em projetos apresentados por 31 uma empresas que enviaram sugestões para a mudança.

Não esqueça que existem algumas regras para votar com tranquilidade. Leve seu título de eleitor e um documento com foto — neste ano já é possível utilizar o e-Título como documento oficial. O segundo turno das eleições ocorrerá em 57 cidades brasileiras em 29 de novembro, mas pode chegar a 59, já que Duque de Caxias e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, estão com situação indefinida. As duas regiões tiveram candidatos com mais 50% dos votos válidos, mas estão sub judice.