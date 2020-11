Sinais de alerta de esgotamento do professor

Professores podem sofrer com a síndrome de Burnout, que ganhou notoriedade nos últimos anos. Entre os sintomas estão dores físicas, estado depressivo, ansiedade, alterações de humor, sensações de pânico, etc. Enfim, tudo contribuir para que cheguem no esgotamento.

Fatores favoráveis

Conflito de papeis e ambiguidade: os administradores costumam ser vagos sobre o que exatamente se espera dos professores, e muitos professores sentem o dever tácito de fazer mais

Sobrecarga de trabalho: os professores têm a tarefa de fazer mais do que podem fazer durante o horário normal de trabalho

Salário baixo: o ensino faz parte da lista dos empregos com menor remuneração que exigem um diploma universitário continuamente

Clima ruim da sala de aula: todos os dias, os professores enfrentam alunos desrespeitosos e lutam para equilibrar a gestão da sala de aula com a instrução

Pouco apoio de superiores e pares: este não é o caso em todas as escolas e para todos os professores, mas quando for o caso, pode levar um professor a se sentir esgotado e desvalorizado muito rapidamente

Com todas essas causas, não é de admirar que o esgotamento dos professores seja tão comum. Quais são alguns dos sinais de alerta de que os professores podem estar começando a se desgastar?

Sinais do esgotamento em professores

Veja os sinais que os professores podem enxergar quando o esgotamento mental lhes acometem:

Não se preocupando mais com a disciplina do aluno e com o gerenciamento da sala de aula Reduzindo os padrões para os alunos e para si mesmo Deixar de planejar ou preparar as aulas adequadamente Cada vez mais tendo uma atitude negativa em relação à escola e aos alunos Não ter nenhum colega próximo para desabafar ou confiar em Ficando entediado com o trabalho Falta de energia física ou emocional Não ser compreensivo com os alunos e suas situações Sentindo ansiedade em ir para o trabalho Sentindo-se constantemente sobrecarregado pela carga de trabalho

Embora o esgotamento afete mais comumente os professores mais novos, que ficam sobrecarregados e estressados com as exigências do trabalho, os professores veteranos podem sofrer de esgotamento quando ficam entediados com o trabalho. Eles se descobrem ensinando as mesmas coisas e lidando com as mesmas questões, ano após ano, e isso os desgasta.

