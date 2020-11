Sindpol denuncia risco de explosão do CISP de Igaci

CISP de Igaci armazena precariamente 300 litros de álcool em gel e 30 quilos de pólvoras

Em visita ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Igaci, a diretoria do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol) flagrou risco iminente de explosão do local com o armazenamento precário de 300 litros de álcool em gel e mais 30 quilos de pólvoras que foram apreendidos pela Polícia.

O presidente do Sindpol, Ricardo Nazário, chama a atenção das autoridades para o risco que a população da cidade e os policiais civis correm de morte com os materiais altamente inflamáveis, podendo ocorrer uma explosão a qualquer momento. “O Governo do Estado trata a vida dos policiais civis e da população com total descaso”, disse.

O sindicalista pede que as autoridades tomem providências urgentes. O Sindpol também denuncia que as paredes do CISP estão se desprendendo, podendo cair a qualquer momento. Além disso, o piso e o muro também apresentam graves rachaduras.

Ricardo Nazário ressalta com atenção o valor gasto de quase R$ 2 milhões na construção do CISP, que está com sérios problemas estruturais. “É descaso com o dinheiro público do povo alagoano”, destaca.

“Isso é irresponsabilidade do Governo do Estado. Chama o Ministério Público. Chama os deputados estaduais a abrirem uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar os desperdícios e as licitações desses CISPs”, orienta o presidente do Sindpol.

Fonte: Sindpol