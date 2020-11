Sine divulga 10 oportunidades hoje (5)

Vagas de emprego em Manaus foram anunciadas, nesta quinta-feira (5), pelo Sine. São 10 oportunidades disponíveis na região. Os postos não estão realizando atendimentos presenciais aos trabalhadores, portanto, os candidatos devem encaminhar o currículo via internet.

O Sine de Manaus anunciou 10 oportunidades de emprego para a região nesta quinta-feira (5).

Devido a pandemia do novo coronavírus, os atendimentos presenciais não estão ocorrendo nos principais postos de atendimento, mas os interessados podem encaminhar o currículo via e-mail: [email protected] E no campo “assunto”, informar qual é a vaga pretendida.

Vagas

Veja quais são as oportunidades disponíveis na região:

Condutor de Máquina de Papel

2 – Instalador e Técnico de Purificador de Água

Jardineiro

2 – Serviços Gerais

Vendedor Interno

Também há chances para as áreas de: operador de caldeira, preparador de massa e operador de rebobinadeira.

Para concorrer a vaga de instalador, não é necessário experiência. Nas demais, as empresas solicitam seis meses ou mais.

Antes de encaminhar o seu currículo, atualize todas as informações presentes no mesmo.

Lembre-se de citar todas as experiências, escolaridade, certificados, especializações e outros que obtiveram na área para maiores chances de contratação.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego dos sonhos em Manaus!