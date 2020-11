Sintonia 2ª temporada: série da Netflix volta ao streaming em 2021

Com novos episódios marcados para entrar no catálogo de streaming da Netflix em 2021, Sintonia ganhou um anúncio de divulgação. Criada e dirigida por KondZilla (Konrad Cunha Dantas), a continuação da série terá o ponto de vista de três personagens diferentes: Doni (Jotapê Carvalho), Nando (Christian Malheiros) e Rita (Bruna Mascarenhas).

Na 2ª temporada, a história sob a perspectiva desses três personagens principais mostra se eles conseguirão manter o que conquistaram sem se esquecerem de suas origens. Criados sob grande influência do funk, das drogas e da igreja, os três se transformaram ao passar do tempo e usaram suas experiências de vida para seguirem caminhos diferentes.

Gravada em comunidades reais e com músicas produzidas em estúdio, confira o anúncio a 2ª temporada de Sintonia!

Sintonia volta em 2021! E essa minha família perfeita já tinha feito até um hit pro anúncio! “ai netflix… mas em qual mês, dia e horário a série chega?”

Quem me perguntar isso vai direto pras ideia! ?? pic.twitter.com/l0axpIr140 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 4, 2020

Sintonia na Netflix

Com seis episódios de 45 minutos cada, a 2ª temporada de Sintonia pretende superar as expectativas dos seus fãs. Seu criador, KondZilla, afirma que além de seguir seus instintos e coração na primeira temporada, estes novos episódios vão somar a energia do público que se sentiu representado pela série.

A intenção é produzir algo ainda maior e mais intenso, procurando fazer com que os fãs se identifiquem ainda mais com a série.