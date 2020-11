Sistema ERP – A Integração das Informações

O que é um Sistema ERP?

Um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) é uma ferramenta que une os sistemas da empresa, interligando-os para melhor eficiência da administração da empresa.

Sendo assim, o sistema ERP um conjunto sistêmico que unifica as informações do sistema, gerando dados, métricas e facilitando as rotinas mensais e anuais dos setores.

Uma forma de evitar retrabalhos e falhas nos processos internos

Através de um sistema ERP a empresa evita retrabalhos, inconsistências de informações e ineficiência nos processos. Todavia, o sistema ERP só é de fato eficiente quando alimentado corretamente por todas as áreas.

Certamente o maior ganho de uma empresa ao aderir a um sistema ERP é a confiabilidade operacional. Uma vez que unificar os dados de outra forma seria inviável, além do conflito de informações que seria gerado.

Automatização de processos

É importante que toda empresa tenha um sistema ERP, uma vez que essa automatização dos processos internos traz dados importantes para a gestão empresarial, uma vez que os dados gerados pelo sistema ERP reflete diretamente no desempenho da empresa.

Sendo assim, através de um sistema integrado ERP a empresa torna muito mais ágil a sua tomada de decisões, ao passo que otimiza seus planejamentos estratégicos.

Fluxos internos e informações confiáveis

A integração é uma maneira de facilitar os fluxos internos. Por exemplo, através do sistema a área Comercial tem acesso a todas as informações pertinentes, como acesso às informações de compras. Assim sendo, pode organizar melhor o seu fluxo de vendas, alocando mercadorias aos pedidos e facilitando as negociações.

Através das informações inseridas pelo setor de compras, a área de estoque fica atualizada. Sendo assim, através da baixa dos estoques, as entradas e saídas ficam atualizadas para o financeiro.

Por isso as atualizações são tão importantes, já que o sistema ERP é uma forma de comunicação entre as áreas, o que facilita todos os fluxos internos.