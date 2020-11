Sistema Integrado no Comercial da Empresa

Tenha o controle do processo comercial e aumente as vendas da sua empresa

Através de um sistema otimizado é possível registrar automaticamente as ações estratégicas da empresa, bem como acompanhar follow-ups de forma generalista, centralizando os controles.

Ainda é possível integrar os sistemas CRM com o Marketing Digital, criando automações para aumentar a conversão dos leads, uma vez que serão abordados diretamente pelo setor comercial.

Recuperação de Leads através da integração com o Marketing

Bem como recuperar leads perdidos e aumentar as chances de vender novamente para seus clientes atuais.

Isso porque o setor de Marketing da empresa pode marcar um lead e o sistema notifica o setor comercial, estabelecendo o contato no momento certo. Assim sendo, é possível entender a fonte de cada lead enviado pelo Marketing e refinar as ações para otimizar as vendas.

Processo Comercial potencializado e aumento das vendas

É permitido realizar um processo comercial que gere uma melhor gestão de vendas. Assim sendo, a gestão comercial pode ter uma visão abrangente das etapas de negociação praticadas, sabendo onde deve focar ou melhorar.

O sistema permite criar lembretes para organizar a rotina, bem como priorizar as negociações através de controles programados.

Informações que impulsionam as vendas e realizam as metas da empresa

Registrar automaticamente cada atividade é uma facilidade do sistema. Assim sendo, as interações ficam automatizadas, dando acessos importantes como: Produtos, estoques, preços, anotações. Certamente assim fica mais fácil fechar as vendas.

Dashboards e integração fazem a melhor entrega ao cliente

Para o gestor é possível acompanhar o desempenho da equipe através de relatórios e Dashboards, bem como as metas da empresa.

Por isso, a gestão comercial fica otimizada e facilitada através da integração do sistema com o Marketing. Sendo assim essa integração é uma melhoria dos processos internos e uma ferramenta para amparar as negociações da empresa.