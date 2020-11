Site Responsivo – Diferencial no Marketing

Site responsivo e o diferencial de mercado para Marketing Digital

Sabemos que um site responsivo é um diferencial no mercado e uma melhoria para os canais de venda de uma empresa. No entanto, você sabe como um site responsivo otimiza o seu Marketing Digital?

Objetividade corroborada pela facilidade no acesso

Muitas ações de Marketing Digital possuem objetivos que são amparados pelo fato de que a marca possui um site responsivo. Sendo assim, esse acesso melhorado é uma forma de atender as expectativas do cliente, bem como de atingir as metas das ações.

Experiência do cliente e conversão em Leads

A experiência do cliente fica ampliada, o marketing digital possui mais chances de conversão em Leads, visto que a navegação simplificada é uma maneira de fazer com os clientes demonstrem potencial de compra.

Fidelização dos clientes

A fidelização também um fator interessante, uma vez que é muito importante que a empresa tenha valor para que o cliente volte ao site. Certamente os acessos via smartphones facilitam muito essa fidelização.

Compartilhamentos nas redes sociais

Segundo a pesquisa da Global Overview Report, o Brasil possui 140 milhões de usuários ativos nas redes sociais, ou seja, 66% dos brasileiros possuem alguma rede social. Sendo assim, os compartilhamentos na rede possuem grande valor de mercado. Por isso, um site responsivo é tão relevante, visto que são sites muito compartilhados na internet e de maneira orgânica.

Ações orgânicas e ações pagas

Exatamente por conta dessa otimização nas redes sociais, um site responsivo é um fator decisivo nas ações de Marketing Digital. Uma vez que ao direcionar os clientes para um site que tem um acesso facilitado, as ações alcançam objetivos de suas ações pagas e orgânicas.

Sendo assim, indiretamente, é uma de reduzir custos, ao passo que valoriza os esforços das ações de marketing digital que estão em andamento.