Site Responsivo e as Vendas no Ecommerce

Por que seu site precisa ser responsivo?

Atualmente a demanda de compra e venda vem da internet, e esse comportamento do cliente e do mercado é o principal motivo para que seu site seja responsivo.

Seu site e seu aplicativo precisam ser responsivos porque isso aumenta o fluxo dos acessos e otimiza suas vendas.

O cliente desiste das compras por muitas razões, e certamente ter que dar um zoom na tela para ler o que está escrito no site é uma razão bem plausível.

Adaptação aos Smartphones e aumento das vendas

Um site responsivo é projetado de maneira inteligente para se adaptar a qualquer tela, sem que o conteúdo fique ilegível.

Um design responsivo é fundamental para alcançar o público, haja vista que o maior canal de compras atualmente é o celular. Por isso, está implícito na rotina das pessoas acessarem websites no computador e no celular sem que se atentem ao fato do site ser responsivo. No entanto, esse fato tem influência direta na decisão de compra.

Identificação inteligente

Quando o desenvolvimento do site ou app foi feito com um design responsivo o website ou sistema identifica o dispositivo. Ou seja, ele identifica a largura dos dispositivos, ao passo que aproveita a tela da melhor forma. Assim sendo, também ajusta as dimensões das imagens deixando todos os elementos proporcionais.

Diferença entre site responsivo e mobile template

Um site responsivo não é o mesmo que um mobile template. Haja vista que um site responsivo é todo projetado para adaptações em todas as telas através de uma única estrutura de códigos. Enquanto o conteúdo para dispositivos móveis é uma versão diferente exclusiva para determinados tipos de dispositivos.

Muitos sites adaptaram-se através de plugins ou versões mobile, porém, o site responsivo é mais resolutivo. Visto que o fato de aparecer a pergunta ao cliente sobre mudar para uma versão mobile, já torna o fluxo de navegação poluído para alguns clientes.

O futuro é e dinâmico

Por isso, quando for desenvolver seu site verifique se está criando um site responsivo. Haja vista que em breve esse tipo de site será tão primordial quanto os acessos sem digitar WWW.

Visto que acessar sites sem digitar WWW era uma opção ao comércio, hoje em dia os clientes não digitam essas iniciais, e muitos sites tiveram que se adaptar.

O futuro do ecommerce é que ele seja responsivo e dinâmico, haja vista que o comportamento do cliente é que direciona as adaptações do mercado.