‘Situação pode ser ainda pior’

Zinedine Zidane falou sobre os testes positivos para a COVID-19 apresentados por Hazard e Casemiro antes da partida do Real Madrid diante do Valencia, neste domingo, por LaLiga. O técnico francês disse que os atletas estão bem, mas que será preciso se adaptar ao novo cenário.

“Eles são animados. Obviamente, eles não estão felizes por causa do que aconteceu, mas emocionalmente eles estão bem. Fisicamente eles têm algumas questões, deixei um recado e depois voltarei a falar com eles. Temos que aceitar o que aconteceu.”

O Real Madrid oficializou as informações a respeito de Casemiro e Hazard nos dias que se seguiram, após terem dado positivo nos testes efetuados na tarde de sexta-feira, que foram confirmados na manhã de sábado. Zidane queria minimizar o problema e enfatizou que não pode fazer nada para corrigi-lo.

“É a vida. Temos que nos adaptar a uma situação que pode ser ainda pior. Aconteceu com o Militão outro dia … Você tem que aceitar e continuar com a equipe. Tem coisa pior, tem gente que tá passando muito mal. É desconcertante saber que hoje o treino é completamente diferente de 24 horas de jogo”, comentou Zidane.

Hazard e Casemiro se juntam a Odriozola, Nacho e Carvajal, que ainda estão no departamento médico. Os dois desfalcam também suas seleções nacionais nas partidas no mês de dezembro. Os atletas ainda dependem de novos testes que apontem negativo para a COVID-19.

Quem estará disponível contra o Valência será Ødegaard. O próprio Zidane anunciou publicamente a presença do norueguês na chamada.

“Ele já está melhor no joelho e amanhã estará no time. Sabemos a qualidade que tem, acabou de chegar e temos que dar tempo a ela. O importante é que volte a 100%, está bem melhor e tem que ir aos poucos. Não tenho dúvidas de que jogador ele é ”, admitiu o francês.

Zidane revelou ainda o seu favoritismo na coletiva em Madrid sobre se Sergio Ramos é o melhor zagueiro da história: “Para mim sim, é um deles, claro. Todos podem comentar, mas para mim sim. Tudo o que ele mostrou na carreira e no clube. Todo mundo tem seu jogador ”.

Por fim, dois nomes chamaram a atenção da aparência. O primeiro, Isco, que parece ter sido descartado dos planos de Zidane por conta da ausência nos últimos jogos.

“O Isco tem que continuar trabalhando. Não é problema do Isco, é problema do treinador. Ele não tem jogado muito ultimamente, mas tem que continuar trabalhando e fazer o que faz. Existem momentos difíceis, mas ele também teve bons momentos. Ele sempre vai mostrar porque vamos ter muitos jogos ”.

O outro nome era Modric, sobre o qual Zidane mais uma vez disse não ter dúvidas sobre o jogador ou a pessoa que é.

“Não é qualquer um. Ele é um jogador exemplar e muito importante para a equipe. Todas as semanas tenho que escolher um onze e o Luka é uma pessoa importante na equipa. Não tenho dúvidas sobre o jogador e a pessoa que ele é. Estamos aqui para fazer as coisas bem e juntos ”, concluiu o treinador do Real Madrid.