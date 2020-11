Slack pode ser comprado pela Salesforce nesta terça-feira (01)

O Slack, uma das principais plataformas de comunicação empresarial do mercado, pode ser comprado pela gigante do software Salesforce. Segundo fontes do CNBC, o acordo deve ser anunciado nesta terça-feira (01).

De acordo com as informações, o acordo será fechado com metade do pagamento em ações e o restante em dinheiro. O valor da aquisição não foi revelado, mas o Slack está avaliado atualmente em US$ 24 bilhões.

O Slack está avaliado em US$ 24 bilhões atualmenteFonte: Slack

As notícias sobre a possível aquisição começaram a circular na semana passada e foram positivas para o Slack. Desde o início das especulações, o valor das ações da companhia subiram aproximadamente 38%.

Onda de aquisições

Caso o negócio se confirme, o Slack entrará para uma crescente lista de firmas adquiridas pela Salesforce. Em 2018, a companhia adquiriu a MuleSoft por US$ 6,5 bilhões.

Já no ano passado, a firma fechou um acordo de US$ 15,3 bilhões para adquirir a Tableau, especialista em soluções para visualização de dados. O catálogo de aquisições da Salesforce também inclui ExactTarget e a Demandware, adquiridas por US$ 2,5 bilhões cada, e a companhia de soluções automatizadas Clicksoftware, comprada por US$ 1,35 bilhões.

A Salesforce oferece serviços de software para empresas, incluindo o sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM) chamado Sales Cloud. A forte presença da empresa no ramo corporativo é a principal explicação pelo interesse no Slack, que oferece soluções focadas na comunicação para empresas.

A startup é tão forte no setor que até pretende tornar seu serviço o substituto dos e-mails futuramente. O Slack também cresceu nos últimos meses por causa da pandemia, mas viu seu principal rival, o Microsoft Teams, ganhar cada vez mais espaço no mercado.