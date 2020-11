Sociologia no Enem: Entenda o que é Aculturação

Aculturação é a agregação de componentes de duas ou mais culturas de acordo com a sociologia. Ela ocorre devido o contato social de grupos sociais diversos, corroborando para a transformação social e cultural.

Os grupos carregam elementos sociais variados e quando entram em contato acabam formando uma nova estrutura. Um exemplo clássico é a cultura greco-romana que possui elementos da cultura romana e grega.

Formação de novas culturas podem aparecer em vestibulares de todo país, assim como no ENEM. Por isso vale a pena ficar ligado, acompanhe!

Aculturação no Brasil

O Brasil é um exemplo simples de aculturação, devido a chegada dos portugueses e o contato com os índios no período do descobrimento do Brasil.

Contudo, nesse caso a aculturação foi simplesmente imposta pelos europeus, obrigando os índios a catequização compulsória por exemplo.

A formação brasileira também incorpora elementos da cultura africana, por conta da escrivadão dos negros no Período Colonial. A fusão das três culturas, europeia, indigena e africana, formam a base da cultura brasileira.

É fácil notar elementos culturais desses povos na cultura do povo brasileiro na culinária, dança, artes marciais, música, no idioma, nos objetos, entre outros. Ademais, com a chegada de imigrantes posteriormente, mais elementos foram agregados a cultura brasileira.

Aculturação e o mundo globalizado

O mundo hoje em dia vive conectado em todas as partes do globo e por isso há comunicação entre indivíduos de diversas partes do mundo em tempo real.

Além disso, os avanços tecnológicos têm quebrado paradigmas entre os diversos grupos sociais. Em um mundo onde a informação é disseminada em tempo real, as pessoas têm absorvido elementos culturais de outros grupos.

Para alguns especialistas a globalização pode corroborar para a perda da identidade cultural do indivíduo, contudo, é fundamental para diminuir o preconceito entre povos do mundo todo.

Tipos de aculturação

Em síntese, existem dois tipos de aculturação, veja!

Direta : Ocorre por meio da colonização, conflitos, imigração, entre outros.

Indireta : Ocorre indiretamente como por exemplo: Tv, redes sociais, jornais, entre outros, influenciando os modos de pensar e agir de alguns grupos sociais.

Processos semelhantes

Segundo estudiosos a transculturação se assemelha a aculturação, por conta da admissão de modelos culturais e padrões culturais de uma cultura distinta. Ele ocorre de forma gradativa, até chegar a aculturação pela mistura ou imposição de uma nova cultura.

Já quando se leva em conta o processo de endoculturação ele se parece com a aculturação devido o processo de aprendizagem, pelo qual adquire-se valores e costumes ao longa da vida.

E então, conseguiu entender o conceito de aculturação?

