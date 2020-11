Socos desferidos por Javon Wims devem resultar em rigorosa punição pela NFL

No meio da partida diante do New Orleans Saints, o wide receiver Javon Wims ignorou o fim da jogada e desferiu socos contra o capacete de Chaunvey Gardner-Johnson. O surto do recebedor do Chicago Bears deve resultar numa ação disciplinária rigorosa da NFL. A liga revisa o lance e está avaliando qual punição aplicar no atleta, de acordo com Ian Rapoport, da NFL Network.

Wims desferiu ao menos dois socos contra o capacete do defensor dos Saints, com Gardner-Johnson permanecendo inerte após a agressão do rival. O lance foi ainda mais surpreendente, pois os dois atletas sequer estavam em confronto direto na jogada.

Pela agressão, Javon Wims foi ejetado da partida pela arbitragem. Mas a punição deve atingir também o bolso do jogador, além de ser suspenso por algumas semanas.