Soler faz três gols de pênalti e Real Madrid é goleado pelo Valencia

Jogando em casa pela nona rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia goleou o Real Madrid por 4 a 1. Com um hat-trick marcado através de três pênaltis, Soler foi o nome da partida. Varane fez um gol contra e Benzema balançou as redes para os merengues.

O QUE HOUVE?

Aos 23 minutos, Benzema recebeu um passe de Marcelo. De fora da área, o atacante fez um lindo gol. Parecia que o Real Madrid iria engrenar, mas não fez uma boa partida.

HAT TRICK

Soler marcou três gols na partida. O Real Madrid cometeu três pênaltis e o atacante colocou a bola na rede em todas as oportunidades.

CONTRA A PRÓPRIA REDE

A virada do Valencia veio aos 43 minutos do primeiro tempo. Varane tentou cortar cruzamento na área, mas acabou desviando e a bola entrou no gol de Courtois.