Sormani discute com Benja em programa da Fox e dispara: ‘Você desvirtua tudo’

O clima esquentou durante o programa ‘Fox Sports Rádio’ desta sexta-feira. O comentarista Fábio Sormani se irritou com o Benjamin Back, afirmando que o apresentador ‘desvirtua’ as opiniões dos demais jornalistas da bancada.

A discussão foi iniciada após após uma provocação de Benja sobre a conquista do título paulista pelo Palmeiras.

– Parece que a pior coisa que aconteceu com o Palmeiras esse ano foi ter sido campeão Paulista em cima do Corinthians. Pô, ganhou! É campeão em cima do maior rival! Não sei o que está acontecendo com esse discurso de hoje em dia: o ganhar é feio e o perder é bonito – disse Benja.

Logo em seguida, Sormani afirmou que somente “campeonatos grandes” são relevantes, o que iniciou a discussão.

– Você mesmo fala que campeonato regional deveria acabar. Ninguém liga para isso. O que interessa é competição grande. Com a bolinha que esse time do Vanderlei estava jogando, não ia chegar em lugar nenhum. Não adianta você vir com essa história de ganhou. Não é assim! O Corinthians tem três técnicos esse ano! Não existe time ruim que ganha campeonato – disse Sormani.

– Mas a discussão não é essa. Você está desvirtuando o que eu falei… – rebateu o apresentador.

– Você que desvirtua o que a gente fala o tempo inteiro! É o contrário! Você que desvirtua tudo! Você fica falando que nós somos poetas, que não queremos ganhar! Não é verdade! Quem desvirtua aqui é você! – disparou Sormani, que ainda completou seu pensamento.

– Por que o Vanderlei foi demitido? Porque não tinha perspectiva. Aquilo não bastou! Aquilo não dava, não servia de parâmetro para nada. (…) Do jeito que jogava o Paulista não ganhava mais nada – finalizou o comentarista.