Southampton vence Newcastle por 2 a 0 e vira líder pela 1ª vez desde 1988

O resultado é extremamente significativo para os Saints, que vão a 16 pontos e assumem, ao menos momentaneamente, a liderança do Campeonato Inglês, à frente do Liverpool nos critérios de desempate.

O clube alvirrubro não aparecia na ponta da tabela desde 1988, ou seja, há 32 anos! Na “era Premier League“, iniciada em 1992, o time nunca havia sentido esse sabor.

A vitória do Southampton começou a ser construída logo aos 7 minutos do 1º tempo, em uma boa jogada coletiva.

Pela direita, Walcott roubou a bola, invadiu a área e cruzou para Che Adams bater com força, estufando as redes de Dawson.

No restante da partida, os donos da casa foram amplamente superiores, e praticamente não foram ameaçados.

Na metade do 2º tempo, o treinador dos Magpies, Steve Bruce, até tentou mudanças em seu ataque, colocando inclusive o brasileiro Joelinton.

No entanto, quem ampliou foi o Southampton.

Aos 37, Sean Longstaff deu enorme bobeira na meia-lua e entregou a bola de presenta para Armstrong. O escocês bateu seco, no cantinho, e anotou 2 a 0.

Agora, os Saints irão sonhar com a liderança, e, na rodada do final de semana, secam Liverpool, Leicester, Tottenham, Everton e Wolverhampton.

O Newcastle, por sua vez, está em 11º lugar, com 11 pontos.

GOLS: Southampton: Che Adams e Armstrong

SOUTHAMPTON: McCarty; Bednarek, Vestergaard e Stephens; Walker-Peters, Ward-Prowse, Oriol Romeu e Djenepo (Redmond); Walcott (Shane Long), Armstrong e Che Adams Técnico: Ralph Hasenhüttl

NEWCASTLE: Dawson; Murphy (Joelinton), Schär, Lascelles, Fernández e Lewis; Hendrick (Matthew Longstaff), Sean Longstaff e Almirón; Saint-Maximin e Callum Wilson (Carroll) Técnico: Steve Bruce

