SP: Boulos diz que Previdência não é argumento para adiar concursos

Candidato à prefeitura de São Paulo ao lado de Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL) participou de sabatina da Rádio Eldorado nesta segunda-feira (23). Na entrevista, ele defendeu a realização de concursos públicos, e rechaçou o argumento da atual gestão para o adiamento dos certames.

De acordo com Boulos, o prefeito Bruno Covas utiliza como motivo para não lançar novos editais o rombo que a Previdência municipal enfrenta atualmente.

Para o candidato do PSOL deve-se apostar nos concursos ainda que o segmento previdenciário passe por dificuldades.

Sobre contribuição do servidor municipal

Na semana passada, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Boulos avaliou que a falta de concursos faz com que aumente o déficit.

“Sabe por que a previdência do serviço público se torna deficitária? Porque não se faz concurso. Porque para a previdência se equilibrar tem que ter mais gente contribuindo, e não só gente recebendo” disse o candidato na ocasião.

Já para a rádio Eldorado, ele redimensionou a sua fala, assumindo que não soube colocar bem a sua opinião.

“Eu me expressei mal naquele dia. O que eu quis colocar foi o seguinte: quando um funcionário terceirizado, e hoje as contratações da prefeitura vão no sentido da terceirização, ele contribui para o regime geral do INSS, mas, quando ele é concursado, ele contribui para o regime próprio. O que eu sustento é que a previdência não pode ser utilizada como argumento para não fazer concursos públicos”, explicou Boulos.

O candidato, no entanto, não esmiuçou o problema oferecendo outras soluções para a questão do déficit previdenciário da prefeitura.

Revisão do Sampaprev e novos concursos

O candidato promete revisar o Sampaprev, nome dado ao novo regime de previdência dos servidores municipais aprovado e sancionado por Bruno Covas (PSDB) em dezembro de 2018 em meio a protestos.

E ainda quer realizar mais concursos, o que na opinião de economistas como Pedro Fernando Nery e Elena Landau incharia ainda mais os gastos com recursos humanos da prefeitura.

O ativista conta com apoio de outros economistas, como Laura de Carvalho, que apostam no programa Renda Solidária, que oferece um auxílio emergencial à população paulistana mais carente, o que poderia manter um “ciclo virtuoso” da economia da cidade, gerando mais renda e mais arrecadação.