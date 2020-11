SP: Pais de alunos vão à Justiça pedir por volta às aulas ainda em 2020

As aulas presenciais no Brasil foram suspensas em meados de março deste ano, quando houve as primeiras confirmações de casos de covid-19. Desde então, muitos estados seguem com as escolas fechadas, outros retomam aos poucos as atividades presenciais. No entanto, ainda há muitos impasses quando o assunto é a volta às aulas presenciais.

Em São Paulo, um grupo de pais de alunos decidiu por entrar com uma ação popular contra a Prefeitura de São Paulo. O objetivo da ação é pedir para a Justiça a abertura das escolas particulares e públicas para aulas regulares ainda este ano. Até o momento, a capital paulista só permitiu a volta às aulas para o ensino médio, de modo que o infantil e o fundamental só estão liberados para atividades extracurriculares.

8 mil pessoas apoiam a ação de volta às aulas

A proposta partiu de pais de alunos matriculados na escola Saint Paul’s, instituição britânica de elite da capital. A partir de uma mobilização por grupo de WhatsApp, os pais e mães de alunos decidiram agir por meio da ação na Justiça. Assim, foi criado um documento de apoio ao movimento que chegou em diversas escolas da capital. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, em uma semana cerca de 8 mil pessoas assinaram o abaixo-assinado em apoio ao movimento em prol da volta às aulas, inclusive pais de alunos da rede estadual de ensino.

Para o grupo, que deve entrar com a ação ainda nesta semana, há segurança para manter a educação funcionando, desde que haja o cumprimento dos protocolos sanitários e do distanciamento. Um dos argumentos do grupo se baseia em pesquisas científicas que indicam que crianças transmitiriam menos o novo vírus e têm menos complicações.

De acordo com Daniel Neves, advogado do grupo e pai de aluno, o pedido é legítimo. “Não estaríamos brigando se houvesse um lockdown, o que não dá para aceitar são todos os ramos de atividade funcionando plenamente e não as escolas”, afirmou.

