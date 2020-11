SpaceX lança 2ª missão tripulada à ISS neste sábado (14)

O foguete Falcon 9 da SpaceX passou pelos últimos testes esta semana e está pronto para levar, neste sábado (14), três astronautas da NASA e um da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) para a para a Estação Espacial Internacional (ISS). Se o tempo ajudar, a decolagem deve acontecer às 21h49 (horário de Brasília); se não, o lançamento será transferido para domingo, às 21h27 (horário de Brasília).

A bordo estarão da SpaceX estarão os astronautas da agência espacial americana Michael Hopkins, Shannon Walker e Victor Glover, além de Soichi Noguchi, da JAXA. Os quatro se juntarão aos três membros da Expedição 64 para uma missão científica de seis meses.

Os astronautas da missão Crew-1 (a partir da esquerda): Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins e Noguchi.Fonte: SpaceX/Divulgação

O voo entre o Kennedy Space Center, na Flórida, e a ISS deve durar cerca de oito horas, quando deverá acoplar na estação. Um dos astronautas, porém, deve retornar à Crew Dragon para “dormir no carro”: a estação só tem seis dormitórios. Por isso, Hopkins (que é o comandante da tripulação da Crew Dragon) terá que dormir no “estacionamento” da ISS.

Foguete descerá no mar

Depois da separação da Crew Dragon, a SpaceX vai tentar pousar o primeiro estágio do Falcon 9 na plataforma Just Read the Instructions (“Somente leia as instruções”), estacionada no Oceano Atlântico.

O Falcon 9 está em uma plataforma do Centro Espacial Kennedy desde terça (10).Fonte: ASA/Joel Kowsky/Divulgação

A NASA certificou a SpaceX, no último dia 10 de novembro, para missões operacionais da tripulação em uma “ponte espacial” entre a Terra e a ISS. Segundo a empresa, o voo de sábado é o primeiro de três programadas até fins de 2021.

A SpaceX vai começar o streaming direto do Centro Espacial Kennedy, quatro horas antes da ignição dos motores do Falcon 9, no seu site e no canal no YouTube. A NASA também vai transmitir o lançamento.