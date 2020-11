SpaceX promove lançamento de cápsula tripulada rumo à Estação Internacional

No último sábado (14), quatro astronautas, sendo três estadunidenses e um japonês, partiram à bordo de uma cápsula projetada pela empresa privada SpaceX rumo à Estação Espacial Internacional. A previsão de chegada do grupo ao seu destino é para esta segunda-feira (16).

Havia muita expectativa em torno do lançamento, já que o clima não parecia muito favorável e, além disso, breves atrasados teriam ocorrido nos planejamentos oficiais. A viagem em órbita deve durar pouco mais de 27 horas. Ao chegarem à Estação Espacial Internacional, também conhecida como ISS (por conta do nome em inglês), os astronautas vão iniciar uma estadia que deve se estender pelos próximos seis meses.

(Fonte: Joe Skipper/Reuters/Reprodução)Fonte: Joe Skipper/Reuters

SpaceX: destaques do lançamento do último sábado

Michael S. Hopkins, Shannon Walker e Victor J. Glover, da NASA, e Soichi Noguchi, do Japão, são os astronautas que partiram nessa missão internacional no espaço. Michael Hopkins, de 51 anos, comandante da missão, comentou, cerca de uma hora após o lançamento, que a visão que a tripulação tinha da Terra, de onde estavam, era muito bonita.

Ainda durante essa comunicação, Hopkins aproveitou para agradecer à equipe da SpaceX por todo o suporte oferecido ao longo daquele percurso. Vale ressaltar que a empresa de Elon Musk foi a responsável por viabilizar o lançamento ocorrido no último sábado.

(Fonte: NASA/Reprodução)Fonte: NASA

“Foi um tremendo passeio”, contou Hopkins. Ele ainda acrescentou um comentário que afirmava que todos os astronautas presentes no lançamento da SpaceX estavam sorridentes durante a subida. O comandante ainda atua como coronel da Força Espacial dos Estados Unidos, tendo passado 166 dias em órbita entre 2013 e 2014.

Já a astronauta Shannon Walker, de 55 anos, passou pela ISS em 2010. Ela também possui doutorado em física espacial pela Rice University. Sua tese investigou as interações que o vento solar possui em relação com a atmosfera do planeta Vênus.

Completando o time norte-americano está Victor Glover, de 44 anos, selecionado em 2013 pela NASA para ser um astronauta. Esse é o seu primeiro vôo espacial, entrando também para a história como o primeiro astronauta negro da NASA a ser membro da tripulação de uma missão rumo à ISS.

Por último, mas nem por isso menos importante, Soichi Noguchi, de 55 anos, é um astronauta da JAXA, a agência espacial japonesa. Essa é a sua terceira viagem ao espaço, sendo conhecido como um dos membros da tripulação do ônibus espacial Discovery, em 2005.

Avanços científicos e tecnológicos: algum dia, será possível que a humanidade viaje para o espaço com tanta facilidade?

O lançamento promovido pela SpaceX, uma empresa privada, mostra que em um futuro não tão distante, ninguém mais vai precisar depender de tecnologias governamentais para orbitar no espaço.

Na semana passada, a SpaceX, inclusive, conquistou sua certificação específica que garante o atendimento às especificações estabelecidas para levar regularmente astronautas a missões espaciais. Este lançamento, conhecido como Crew-1, é uma viagem programada regularmente para levar quatro membros da tripulação para uma estadia de seis meses na Estação Internacional.

Ao chegarem no seu destino, os astronautas vão se juntar a outros três que já estão lá há algum tempo: Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov, da Rússia e Kate Rubins, da NASA. Juntos, eles darão prosseguimento a diversos estudos aprofundados, além de tarefas de manutenção que são primordiais para o desempenho das pesquisas científicas.

Vale lembrar que neste ano, a SpaceX promoveu um outro vôo tripulado com os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley. Os dois permaneceram cerca de dois meses na Estação Internacional como tripulantes de curto prazo.

Com todos esses avanços, é impossível não pensar que cada vez mais estejamos perto de decolarmos como turistas rumo ao espaço. A empresa Axiom Space, por exemplo, planeja levar três passageiros até o final de 2021 para orbitar.

Será que essa viagem vai ser divertida?