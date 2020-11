Spencer: Kristen Stewart será a Princesa Diana nos cinemas

A atriz Kristen Stewart foi escalada para interpretar a Princesa Diana em Spencer, o novo filme biográfico do diretor Pablo Larraín, que contará a história do final do casamento da Lady Di com o Príncipe Charles.

Larraín já comandou a cinebiografia Jackie, que seguiu a vida de Jacqueline Kennedy Onassis, mulher do ex-presidente dos EUA, John F. Kennedy, e também dirigiu o filme Neruda, sobre o poeta chileno Pablo Neruda.

O filme terá o roteiro escrito por Steven Knight e segue “um fim de semana crítico no início dos anos 90, quando Diana decidiu que seu casamento com o Príncipe Charles não estava dando certo e que ela precisava mudar de um caminho que a colocava na linha para um dia ser rainha”.

(Getty Images/Reprodução)Fonte: The Sun

Larraín comentou sobre a escola de Stewart para a personagem. “Kristen é uma das grandes atrizes da atualidade. Kristen pode ser muitas coisas, e ela pode ser muito misteriosa e muito frágil e, em última análise, muito forte também, que é o que precisamos. Acho que ela vai fazer algo deslumbrante e intrigante ao mesmo tempo. Eu vi filmes de Kristen que são tão diversos que é incrível, mostrando diferentes camadas, sua diversidade e força como atriz”.

Para quem adora acompanhar a vida da família real britânica, os últimos anos têm sido um verdadeiro espetáculo. Principalmente para os fãs da Princesa Diana, morta em um acidente de carro em 1997.

Atualmente temos uma versão da Lady Di sendo interpretada pela atriz Emma Corrin, na 4ª temporada da série da Netflix The Crown, que na 5ª e 6ª temporada será vivida por Elizabeth Debicki (Tenet).