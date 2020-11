Spider-Man para PS4 já vendeu mais de 20 milhões de cópias

Não há dúvidas de que Spider-Man é um dos exclusivos de maior sucesso do PlayStation 4. Uma prova disso é que a Sony divulgou que o jogo bateu um novo recorde, alcançando a marca de 20 milhões de cópias ao redor do globo.

A informação em questão surgiu na página de David Bull, chefe de marketing global para o PlayStation, no LinkedIn, e foi capturada por um usuário do Twitter conhecido como Timur222, como é possível ver a seguir:

Marvel’s Spider-Man sold 20 million units globally.

The last reported figure was 13.2 million units sold by August 2019.https://t.co/UsMSqNaoR2 pic.twitter.com/lrfGwEiK62

— Timur222 (@bogorad222) November 18, 2020